Jogador da NFL infetado com coronavírus quer fazer do seu caso exemplo

A estrela dos Denver Broncos, Von Miller está infetado com coronavírus, informou na quinta-feira o clube.





"Depois de demonstrar sintomas de gripe, o linebacker dos Denver Broncos, Von Miller, testou positivo para o Covid-19. Von optou por partilhar o seu diagnóstico publicamente de forma a salientar que qualquer pessoa pode ser infetada pelo coronavírus. Von está bem e encontra-se a recuperar em casa, em auto-isolamento, permanecendo sob os cuidados dos médicos da equipa, que seguem todos os procedimentos de tratamento do coronavírus", anunciou, em comunicado, a formação que disputa a NFL.Depois de muitas informações erradas quanto à pandemia de Covid-19, Von Miller quis tornar o seu caso público de forma pedagógica.Vencedor do prémio MVP do Super Bowl em 2016, Von Miller é o terceiro caso de coronovírus anunciado pela NFL. O primeiro foi o do técnico Sean Payton, do New Orleans Saints, há quase um mês; seguiu-se o teste positivo a Brian Allen, dos Los Angeles Rams.