Jogador de futebol americano de 24 anos morre ao ser atropelado na Florida

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O jogador de futebol americano Dwayne Haskins, 'quarterback' dos Pittsburgh Steelers, morreu este sábado, aos 24 anos, atropelado por um veículo na Florida, Estados Unidos, onda estava a treinar com alguns colegas.





"Estou devastado e sem palavras com a sua infeliz morte. Ele tornou-se rapidamente parte da nossa família e foi um dos nossos trabalhadores mais duros, tanto em campo quanto na nossa comunidade. Dwayne foi um grande companheiro de equipa, mas ainda mais um grande amigo para muitos. Estou realmente com o coração partido", disse o treinador Mike Tomlin.Haskins destacou-se como júnior nos Ohio State, tendo sido selecionado no draft de 2019 na 15.ª posição pelos Washington Commander.Depois de duas temporadas turbulentas em Washington, o atleta rumou a Pittsburgh.