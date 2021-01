«Ainda estás viva?»: jogador dos Seattle Seahawks detido por violência doméstica

Chad Wheeler, dos Seattle Seahawks, foi detido no último fim de semana após agredir a namorada. Segundo relata o jornal 'Seatle Times', a polícia de Kent respondeu a um pedido de ajuda por violência doméstica: o jogador de 27 anos terá agarrado na namorada, atirado-a para cima da cama e estrangulado até a vítima ficar insconsciente.





De acordo com a imprensa norte-americana, quando a mulher acordou, Chad Weeler teria dito: "Ainda estás viva?".A vítima terá conseguido refugiar-se na casa de banho, de onde telefonou para as autoridades a pedir ajuda. O jogador dos Seattle Seahawks terá oferecido resistência - foi detido no último sábado e libertado sob fiança na terça-feira. Está proibido de contactar com a vítima.Segundo o relatório policial, a discussão entre o casal terá começado com Chad a exigir à mulher que se ajoelhasse e esta terá recusado.