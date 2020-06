Jogadores denunciam atitudes racistas e Universidade de Iowa afasta treinador acusado

Desde 1999 que Chris Doyle era o treinador de força da equipa de futebol americano da Universidade de Iowa, Hawkeye, integrando a equipa técnica de Kirk Ferentz, mas este sábado foi afastado do cargo, após terem surgido inúmeras denúncias de antigos jogadores a acusar Doyle de atitudes racistas.





This is a defining moment for the Iowa Hawkeye Football program: pic.twitter.com/ckEH39QVki — Hawkeye Football (@HawkeyeFootball) June 6, 2020

Numa altura em que nos EUA nas ruas as manifestações ganham expressão na luta contra o racismo - na sequência da morte de George Floyd, afro-americano assassinado às mãos da polícia -, a Universidade de Iowa decidiu afastar o treinador enquanto decorrem as investigações."Nas últimas 24 horas, vi algumas publicações difíceis e comoventes", afirmou "Embora desejasse que eles me tivessem contactado diretamente, estou agradecido por esses jogadores terem decidido partilhar as suas experiências agora. Como disse no início desta semana, a melhor maneira de fazer a mudança é ouvindo. Comecei a contactá-los individualmente para ouvir as suas histórias. Fazer mudanças importantes envolve diálogo aberto e possíveis conversas difíceis", referiu Kirk Ferentz, anunciando o afastamento de Chris Doyle.







There are too many racial disparities in the Iowa football program. Black players have been treated unfairly for far too long. — James Daniels (@jamsdans) June 6, 2020

As denúncias começaram com James Daniels, ex-centro dos Hawkeye, atualmente jogador dos Chicago Bears, e esta mensagem no Twitter: "Existem muitas diferenças raciais no programa de futebol de Iowa. Jogadores negros são tratados injustamente há muito tempo."