Jovem poetisa que fez sucesso na tomada de posse de Joe Biden ganha lugar no Super Bowl

Amanda Gorman deu nas vistas na tomada de posse de Joe Biden ao ler o seu poema "The Hill We Climb", tornando-se na mais jovem poetisa a marcar presença na cerimónia de uma tomada de posse de um presidente norte-americano. E esta quarta-feira o comissário da NFL, Roger Goodell, anunciou que Amanda Gorman vai recitar um poema original na cerimónia de abertura do Super Bowl.





Segundo avança a CNN, o poema de Gorman destacará o trabalho da educadora Trimaine Davis, da enfermeira Suzie Dorner e do veterano da Marinha James Martin durante a pandemia. A NFL pretende assim homenageá-los como capitães honorários do Super Bowl: "serviram como líderes nas suas comunidades durante a pandemia".A CNN refere ainda que a jovem poetisa Amanda Gorman foi também "recrutada" pela conceituada agência de modelos IGM Models, que já representou, entre outras, as antigas modelos Kate Moss e Gisele Bündchen.