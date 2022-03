Tyre Sampson, promessa de 14 anos do futebol americano, morreu na passada quinta-feira ao ser projetado de uma atração num parque de diversões em Orlando, Florida.O jovem foi imediatamente transportado para o hospital mas não resistiu aos ferimentos. A polícia encontra-se, segundo a 'Sky', a investigar as causas que poderão ter provocado o acidente, sendo que os advogados da família já terão pedido, de acordo com a mesma fonte, para averiguar se houve algum tipo de negligência tendo em conta o peso de Sampson."Vi o vídeo da queda do meu filho e não posso acreditar. A minha vida parou", revelou à 'CNN' o pai.AJ Jones, treinador do jogador norte-americano que atuava como 'offensive lineman', referiu que o jovem era um "gigante humilde", além de um "estudante fora do comum que sonhava chegar à NFL".