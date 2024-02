Kansas City Chiefs batem San Francisco 49ers e conquistam 58.º Super Bowl

Os Kansas City Chiefs e Patrick Mahomes revalidaram no domingo o título de campeões dos Estados Unidos de futebol americano, ao baterem os San Francisco 49ers por 25-22, após prolongamento, no 58.º Super Bowl, em Las Vegas.Num jogo emocionante, Mahomes, que arrebatou o seu terceiro troféu de 'Jogador Mais Valioso' (MVP), foi determinante no 'drive' que decidiu o jogo, com várias corridas e o passe final de três jardas para o 'touchdown' de Mecole Hardman.

A bola saiu dos 49ers no prolongamento, mas estes só conseguiram um pontapé, de 27 jardas, de Jake Moody e, na resposta, a equipa de Andy Reid, que precisava de um 'field goal' para manter o jogo 'vivo' ou de um 'touchdown' para ganhar, conseguiu os seis pontos, muito por culpa do seu 'quarterback'.

Desta forma, o conjunto de Kansas City tornou-se o primeiro a revalidar o título desde os New England Patriots, em 2005, e, na quarta final em cinco anos, somou o quarto cetro, repetindo os sucessos de 1970, 2020 e 2023.

O jogo começou pautado pelas defesas e o primeiro período acabou com um empate a zero, o que sucedeu pela 10.ª vez num Super Bowl, nuns primeiros 15 minutos também marcados por um pouco habitual 'fumble' de Christian McCaffrey, o seu terceiro da época, logo no primeiro 'drive' dos 49ers.

O conjunto de San Francisco acabou, porém, os primeiros 15 minutos perto de marcar e consegui-o no início do segundo, num pontapé de 55 jardas, nunca visto num Super Bowl, para fazer o 3-0, obra do 'kicker' Jake Moody.

Um 'fumble' de Isiah Pacheco impediu os Chiefs de responder e acabou por ser McCaffrey a redimir-se, com um 'touchdown', de 21 jardas, após um passe de Jauan Jennings, numa jogada com 'truque'. Jake Moody fez o ponto extra para o 10-0.

No último ataque da primeira parte, os Chiefs conseguirem, finalmente, pontuar, num pontapé de 28 jardas de Harrison Butker, que reduziu para 10-3.

Depois do 'halftime show' conduzido pelo cantor e dançarino Usher, Mahomes sofreu uma interceção, mas acabou por levar os Chiefs até ao pontapé de 57 jardas de Butker, que bateu o recorde de Moody e voltou a encurtar distâncias (10-6).

A reviravolta aconteceu na sequência de um 'punt' favorável aos Chiefs: a bola bateu no pé de Darrell Luter, Ray-Ray McCloud não a segurou e Jaylen Watson recuperou-a.

Mahomes não perdoou e fez um passe de 16 jardas para o 'touchdown' de Marquez-Valdes Scantling, com Butker a selar o 13-10 para a primeira vantagem no encontro dos Chiefs, a fechar o terceiro período.

A reação dos 49ers foi, porém, imediata, já que, no primeiro 'drive' do quarto período, conseguiram também um 'touchdown', com um passe de 10 jardas de Purdy para Jauan Jennings (16-13).

O '35' dos 49ers tornou-se apenas o segundo jogador, após Nick Foles, em 2017, a converter e a fazer um passe para 'touchdown' num Super Bowl, sendo que Moody, desta vez, não converteu o ponto extra, culpa da mão esticada de Leo Chenal.

As duas equipas ficaram separadas por um 'field goal' e o empate, a 16, aconteceu no 'drive' seguinte, num pontapé de 24 jardas de Butker.

O 'filme' repetiu-se nas últimas jogadas, com Moody a fazer o 19-16, com novo pontapé acima das 50 jardas (53), mas a deixar 1.53 minutos no relógio, suficiente para Butker empatar, das 29 jardas, a seis segundos do final e forçar o prolongamento, depois de um 'drive' com várias receções de Travis Kelce.

Os 49ers ganharam a 'moeda ao ar', tiveram o primeiro ataque e conseguiram fazer o 22-19, num pontapé de 27 jardas de Moody, mas, depois, Mahomes, a um 'touchdown' do triunfo, não desaproveitou a oportunidade de arrebatar o 58.º Super Bowl.