Kansas City Chiefs defendem título do Super Bowl diante dos San Francisco 49´ers

Os Kansas City Chiefs vão defender o título da Liga de Futebol Americano (NFL), defrontando na final os San Francisco 49´ers, após as duas equipas superarem Baltimore Ravens e Detroit Lions, respetivamente, no domingo.

Os 49´ers, apesar de terem sido apontados grande parte da época como os favoritos ao título, entraram muito mal na partida, durante a qual chegaram a ter 17 pontos de desvantagem, mas uma segunda parte de grande nível permitiu a virada e a vitória por 34-31, a segunda reviravolta nestes play-offs, depois da registada diante dos Green Bay Packers.

A equipa de São Francisco vai tentar chegar ao seu sexto título na competição e, na final, vai medir forças com os Chiefs, detentores do título, numa reedição do duelo de 2020, favorável à equipa de Kansas City.

Em Baltimore, os Chiefs, três vezes vencedores do Super Bowl, desembaraçaram-se dos Baltimore Ravens por 17-10 e garantiram a presença no encontro decisivo, agendado para 11 de fevereiro, em Las Vegas, pela quarta vez nos últimos cinco anos.