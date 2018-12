Kareem Hunt bate em mulher e acaba na rua

Kareem Hunt já é um dos melhores jogadores de futebol americano do Mundo e, aos 23 anos, está só a dar os primeiros passos numa carreira que... podia ser brilhante. O tempo verbal tem de ser no passado, uma vez que o ‘running back’ pode nunca mais voltar a jogar na NFL, após ter sido despedido dos Kansas City Chiefs. No olho do furacão está um vídeo publicado pela TMZ, em que Hunt é apanhado a agredir uma mulher num hotel em Cleveland, primeiro com um empurrão na cara, depois um soco e ainda pontapés.Os Chiefs lideravam a Conferência AFC com 9 vitórias e 2 derrotas e Hunt, que liderou a NFL em jardas ganhas pela corrida, estava em 5º nessa estatística. No fundo, era uma das principais estrelas do presente e para o futuro, mas agora é travado por um incidente de fevereiro. "No início do ano soubemos de um incidente que envolvia o Kareem Hunt. Na altura, a NFL e as autoridades começaram a investigar. Tivemos várias conversas em que ele não foi honesto. O vídeo divulgado confirma isso. Estamos a despedi-lo imediatamente", comunicou o clube no seu site oficial.Hunt pediu desculpas através das redes sociais, mas enfrenta agora uma enorme batalha para voltar a jogar. É que, em 2014, algo semelhante aconteceu com Ray Rice, também uma estrela na altura. O running back dos Baltimore Ravens não havia sido detido nem castigado, mas depois de um vídeo ser tornado público, ficou proibido pela liga de voltar a jogar na NFL.