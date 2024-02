Mayweather revela valor astronómico que pagou por suite para 34 pessoas no Super Bowl

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Floyd Mayweather é conhecido por não ter papas na língua e, como tal, recorreu às redes sociais para revelar quanto pagou por uma suite gigante onde vai receber 34 pessoas na final do Super Bowl - que se disputa este domingo em Las Vegas entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers (23h30) - e para deixar uma mensagem a garantir que não precisa de "implorar por nada a ninguém"."Não lambo c... e nunca precisei de implorar por nada a ninguém, especialmente quando se trata de conseguir uma suite para o Super Bowl. Não me importo de aceitar convites de vez em quando, mas de uma coisa tenho a certeza. A pessoa que paga é que tem a última palavra. Assim sendo, compro os meus próprios lugares e suites para poder fazer o que quero e convidar quem quero. Sou abençoado por levar 34 pessoas, que vão viver o seu primeiro Super Bowl em Las Vegas. 1,1 milhões de dólares", escreveu o antigo pugilista norte-americano no Instagram.