Mulher de craque da NFL apanha-o nu na cama com uma série de mulheres e aponta-lhe uma arma

Earl Thomas, estrela da NFL que representa os Baltimore Ravens, foi alegadamente apanhado pela mulher "nu na cama com o irmão e uma série de mulheres" num hotel. A mulher ter-lhe-á apontado uma arma à cabeça, conta o site norte-americano TMZ.





Nina, que entretanto negou a história, terá apontado uma Berreta de 9 mm à cabeça de Earl e a polícia, na sequência do grande aparato, foi chamada ao local. A mulher foi presa, acusada de invasão de propriedade privada com uma arma de fogo, mas já foi libertada.Segundo o mesmo site, tudo terá acontecido no dia 13 do mês passado. Na véspera o casal, que tem três filhos, terá discutido devido aos alegados problemas de Earl com a bebida. O irmão do jogador dos Ravens passou por casa do casal e depois saíram juntos.Nina terá entrado então na conta de snapchat do marido, onde descobriu um vídeo em ele aparecia com outras mulheres. Ainda de acordo com o site TMZ, ela usou os dados da conta para o localizar num hotel, onde se dirigiu depois, acompanhada por dois amigos.A mulher, que terá encontrado o marido todo nu na cama com o irmão e uma série de mulheres, garantiu às autoridades que a arma era apenas para pregar um susto, mas a polícia pôde verificar que a Berreta estava carregada.Earl terá conseguido tirar-lhe a arma da mão sem que tivesse sido disparada qualquer bala, isto depois de Nina a ter apontado às mulheres gritando "tenho algo para vocês, suas p...!"Os amigos que acompanharam Nina até ao hotel estariam na posse de facas, pelo que também foram detidos.