NFL distribui kits 'anti-Covid' para o Super Bowl

A final do campeonato de futebol americano (Super Bowl) disputa-se este domingo a partir das 23h30 com um duelo entre os Tampa Bay Buccaneers e os campeões em título, Kansas City Chiefs. A partida no Raymond James Stadium, em Tampa, na Flórida, contará com 25 mil pessoas nas bancadas e terá restritas medidas de prevenção para a Covid-19.





A NFL vai disponibilizar, à entrada do estádio, kits de proteção individual com um folheto de recomendações para assistir à partida, máscara, gel e toalhitas desinfetantes. O kit será entregue a todos os elementos de staff de apoio à realização do jogo e espectadores, incluindo os 7500 profissionais de saúde que receberam bilhetes gratuitos para a partida e que, apesar de já terem sido vacinados, são obrigados a usar o kit.

Refira-se ainda que todos os intervenientes, exceto jogadores, terão de usar a máscara durante o evento.