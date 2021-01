Super Bowl terá 22 mil adeptos nas bancadas e bilhetes grátis para profissionais de saúde

A NFL decidiu homenagear os profissionais de saúde que têm estado na linha da frente no combate à pandemia da Covid-19 e esta sexta-feira anunciou que 7.500 médicos, enfermeiros e auxiliares vão assistir gratuitamente à 55.ª edição do Super Bowl, agendada para dia 7 de fevereiro.





O jogo decisivo da época da NFL terá como palco o Raymond James Stadium, em Tampa, no estado da Flórida, recinto com capacidade de 75 mil lugares mas que, devido às restrições da pandemia, receberá apenas 22 mil adeptos. "Devemos a estes profissionais a nossa contínua gratidão. Esperamos, de alguma forma, que esta iniciativa inspire o país e reconheça o papel destes verdadeiros heróis americanos", afirmou o comissário da NFL, Roger Goodell, esclarecendo que os 7.500 lugares se destinam a profissionais de saúde que residem na região.Roger Goodell assegurou que o número máximo de adeptos foi estabelecido com aval das autoridades e especialistas, estando garantido o distanciamento físico e o uso de máscara por parte dos presentes.Resta saber quais as equipas que irão marcar presença no Super Bowl e tudo ficará decidido na noite de domingo com as meias-finais. Os Tampa Bay Bucaneers, de Tom Brady - se chegarem à final vão jogá-la no próprio estádio -, defrontam os Green Bay Packers, enquanto que os campeões em título Kansas City Chiefs terão pela frente os Buffalo Bills.