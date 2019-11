NFL suspende de forma vitalícia jogador dos Cardinals por apostas

A NFL mostrou esta sexta-feira mão pesada para com Josh Shaw, safety da formação dos Arizona Cardinals, que sofreu uma suspensão vitalícia do futebol americano por apostas desportivas em encontros da NFL. Em fevereiro de 2021, o jogador pode pedir o reingresso na competição junto do comité organizador da NFL. Tornou-se o primeiro jogador, em mais de 35 anos, a ser banido por apostas.





Atualmente na 'Injury-Reserve', depois de uma lesão contraída no ombro, Josh Shaw não participou em qualquer jogo da equipa do Arizona esta temporada e a NFL não encontrou indícios de que terá usado informações privilegiadas para fazer as suas apostas. A investigação dos responsáveis do futebol americano concluiu igualmente que nenhum colega de equipa, treinador ou staff estava ao corrente das apostas, pelo que a integridade da competição não estará posta em causa.Josh Shaw jogou três temporadas pelos Cincinnati Bengals, antes de representar os Kansas City Chiefs e os Tampa Bay Buccaneers. Ingressou esta temporada nos Arizona Cardinals, tendo contraído uma lesão ainda na pré-época.