O exorbitante património imobiliário de Tom Brady

Tom Brady conquistou seis Super Bowls em 20 temporadas com os New England Patriots, e acaba de conquistar a sétima com a sua nova equipa, os Tampa Bay Buccaneers, campeões de 2021. Este recorde fez dele um dos jogadores mais bem pagos da Liga Nacional de Futebol (NFL) de todos os tempos, com cerca de 350 milhões de dólares ganhos ao longo da sua carreira, que em parte investiu em propriedades imobiliárias nos EUA.





Segundo a Forbes espanhola, a primeira casa onde Tom Brady viveu fica em San Mateo, na Califórnia, uma propriedade de quatro quartos que os seus pais adquiriram em 1977, e onde vivem desde então. Está avaliada em 2 milhões de dólares. Saiba no 'Must' todos os valores.