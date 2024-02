O relato de quem estava na parada dos Chiefs: «Ouvimos entre 10 a 12 disparos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os graves incidentes durante a parada dos Kansas City Chiefs estão a marcar a atualidade norte-americana. Começam agora a surgir os primeiros relatos de quem estava no meio da multidão e assistiu de bem perto a tudo o que aconteceu.

"Ouvimos entre 10 a 12 disparos, mas pensámos que era fogo de artifício, por isso não ficámos em pânico nem percebemos realmente o perigo em que estávamos. Mas depois começou toda a gente a correr e a gritar. Quando a multidão se começou a mexer, vi três pessoas deitadas no chão com feridas . Vi uma miúda com um buraco na perna e outra senhora coberta de sangue a tentar fazer um garrote numa perna", revelou Kade Collins à Fox 4 KC.

"O meu pai viu a polícia a agarrar um suspeito. Logo à frente estavam muitas pessoas a apontar para um outro homem e a dizer - 'ele está aqui, ele está aqui'. Os agentes apressaram-se a chegar a esse local, dominaram outro suspeito e colocaram-lhe algemas", rematou.

Outra mulher, não identificada nas declarações prestadas à CCN, garantiu que nos primeiros instantes todos acharam que se tratava de um pequeno foco de incêndio: "Inicialmente as pessoas que estavam junto a mim acharam que se tratava de fogo. Mas depois ouviu-se claramente um disparo e aí é que o pânico começou a sério. Gritei para que todos se deitassem no chão e para que deixassem os agentes da Polícia passar. Foi muito confuso."