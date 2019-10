Odell Beckham Jr. multado por não jogar de joelhos tapados

Odell Beckham Jr. foi na semana passada alvo de uma das mais insólitas multas dos últimos tempos da NFL, tudo porque atuou diante dos Seattle Seahawks... sem ter os seus joelhos tapados. De acordo com comunicado da organização, o jogador dos Cleveland Browns foi multado em 14 mil dólares (12,6 mil euros) devido a uma "violação de equipamento", já que no regulamento do campeonato está bem expresso que "as calças devem cobrir toda a zona do joelho".





Uma sanção prevista no regulamento, é certo, mas que não calou a indignação do jogador. Através das redes sociais, o wide receiver de 26 anos apontou o dedo a quem manda no campeonato, isto numa publicação na qual partilhou a carta recebida. "14 mil por causa de umas calças que não me vão proteger de nada. Isto é ridículo!", escreveu o jogador, que terá agora a possibilidade de recorrer da multa aplicada - a 13.ª da sua carreira.De notar que esta não é a primeira vez que Beckham Jr. é sancionado por questões relacionadas com o seu 'estilo', tendo já esta temporada sido multado em 172 mil euros por ter utilizado um relógio durante um jogo.