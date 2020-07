Com apenas 24 anos, Patrick Mahomes acabou de chegar a acordo para assinar o maior contrato da história do desporto. O quarterback dos Kansas City Chiefs, que liderou a equipa à primeira conquista, em 50 anos, do Super Bowl em fevereiro, renovou por 10 temporadas e com um valor total de... 446 milhões de euros!

Mais nenhum jogador da NFL tinha assinado contrato válido por mais de 5 épocas ao longo dos últimos anos, sendo que os 446 milhões de euros - 503 milhões de dólares - deixam Mahomes no Olimpo dos contratos. Assim, ultrapassa os números de Mike Trout, estrela de beisebol dos Los Angeles Angels, que recebe 378 milhões de euros por 12 temporadas.

O contrato de Mahomes, MVP em 2018 e que tinha apenas mais duas épocas de vínculo, é invulgar em termos de duração, mas também relativamente ao ordenado garantido. É que muitos dos contratos na NFL têm uma larga parte por objetivos: o de Pat garante-lhe 423 milhões. Se os Chiefs não cumprirem com alguma das cláusulas, pode sair sem ter indemnizar. E ainda há uma cláusula que o impede de ser trocado para outra equipa.