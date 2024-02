Patrick Mahomes MVP pela terceira vez

Os Kansas City Chiefs bateram os San Francisco 49ers por 25-22, após o prolongamento, e conquistaram o 58.º Super Bowl, em Las Vegas. Com esta vitória revalidaram o título, algo que apenas os New England Patriots tinham conseguido, em 2005.

Numa partida bastante emocionante, Patrick Mahomes foi decisivo, principalmente, no passe para o touchdown de Mecole Hardman que decidiu o jogo. Com apenas 28 anos, o quarterback foi eleito pela terceira vez o 'Jogador Mais Valioso' (MVP) e ganhou o seu terceiro título do Super Bowl (2020, 2023 e 2024) e, com isso, fica colocado entre os cinco quarterbacks com mais títulos: Tom Brady (7), Joe Montana (4), Terry Bradshaw (4) e Troy Aikman. Mahomes é o único ainda em atividade e tem tudo para fazer esse número aumentar e, quem sabe, quebrar o recorde de Brady.

Como é habitual, a final contou com a presença de várias celebridades, com principal destaque para a cantora Taylor Swift, que depois do apito final desceu ao relvado para parabenizar o namorado Travis Kelce, que atua como tight end nos Chiefs.