Patriots e Rams vão disputar o Superbowl

Os New England Patriots, de Tom Brady, e os Los Angeles Rams qualificaram-se no domingo para a 53.ª edição do Superbowl, ao vencerem fora e no prolongamento os Kansas City Chiefs e os New Orleans Saints, respetivamente.Nas finais de conferência do campeonato norte-americano de futebol americano (NFL), os Patriots venceram os Chiefs por 37-31, selando a 11.ª presença no Superbowl, enquanto os Rams ganharam aos Saints por 26-23, garantindo a terceira.Em 3 de fevereiro, em Atlanta, Patriots e Rams vão reeditar a final de 2002, no que foi o primeiro Superbowl do quarterback Tom Brady, que, então, conduziu o conjunto de New England ao primeiro de cinco títulos, com um triunfo por 20-17, perante um conjunto que estava sediado em St. Louis.Brady, atualmente com 41 anos, foi eleito o melhor jogador (MVP) desse encontro, algo que repetiu em 2004, 2015 e 2017, sendo que também ganhou em 2005. Esteve igualmente no jogo da decisão em 2008, 2012 e no ano passado, edições em que perdeu.O quarterback dos Patriots voltou no domingo a ser o grande protagonista, graças à forma categórica como levou a equipa ao triunfo no prolongamento: com a primeira posse de bola, sabia que bastava o 'touchdown' para ganhar e não desperdiçou a ocasião.Brady serviu consecutivamente Chris Hogen, Julian Edelman (duas vezes) e Rob Gronkowski até chegar perto da área de conversão, a 'end zone', para, depois, apostar na corrida de Rex Burkhead, que acabou por conseguir o 'touchdown' da vitória.Para trás ficaram alguns erros, nomeadamente duas interceções, uma mais por culpa de Edelman, num jogo em que só acabou por fazer um passe para 'touchdown', concretizado por Philip Dorsett.O conjunto de Bill Belichik começou em 'grande' e chegou ao intervalo a liderar por 14-0, mas, comandados pelo quarterback Patrick Mohomes, que acabou o jogo com três passes para 'touchdown' e nenhuma interceção, os locais reagiram.Os Chiefs passaram para o comando (21-17) já no quarto período, que teve várias mudanças de liderança: os Patriots viraram para 24-21, os locais para 28-24, após o terceiro 'touchdown' de Damien Williams, e os forasteiros para 31-28.O relógio só ficou com 32 segundos, mas Mahomes logrou colocar a equipa em posição de conseguir um pontapé aos postes, um 'field goal'. Harrison Butker não 'tremeu' e forçou o tempo extra (31-31), no qual Mahomes não pôde responder a Brady.Na final da NFC, o 'herói' foi o Greg Zuerlein, que decidiu o encontro com um pontapé a 57 jardas, dando o triunfo aos Los Angeles Rams por 26-23, depois de o quarterback Drew Brees fazer um 'turnover' na primeira jogada do tempo extra.Brees, que no tempo regulamentar tinha feito dois passes para 'touchdown', concretizados por Garrett Griffin e Taysom Hill, e não tinha sofrido qualquer interceção, cometeu o erro no pior momento, comprometendo o apuramento dos anfitriões.O encontro até começou da melhor forma para os New Orleans Saints, que acabaram o primeiro período a vencer por 13-0 e, depois de permitirem a receção dos forasteiros -- 13-10 ao intervalo -, voltaram a fugir para 20-10.Um 'touchdown' de Tyler Higbee, o único após um passe do quarterback Jared Goff, já que o outro, de Todd Gurley, foi em corrida, reduziu para 20-17, depois do respetivo pontapé de Zurlein, que empatou a 20 no início do quarto período.Um pontapé de Wil Lutz, a 31 jardas, com 1.45 minutos para jogar, ainda deu nova vantagem aos Saints - depois de uma falta do forasteiro Nickell Robey-Coleman não assinalada -, mas Goff conseguiu ganhar terreno suficiente para Zurlein forçar o prolongamento, com um pontapé a 48 jardas. Faltavam 15 segundos.