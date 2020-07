Patrocinador pediu e os Washington Redskins vão mesmo mudar de nome

Discriminação racial. É assim que o nome da equipa de NFL Washington Redskins é visto, como tal, o patrocinador oficial do estádio, a FedEx, pediu ao clube para que este mudasse de nome.





Num altura em que nos EUA continuam as manifestações contra o racismo, na sequência da morte de George Floyd, o clube já veio a público informar que a mudança de nome será avaliada nos próximos dias.O Washington Redskins vê-se cada vez mais pressionado, além do pedido da FedEx - que em 2000 pagou 205 milhões de dólares (183 milhões de euros) pelo naming do estádio, num contrato válido até 2025 -, também várias lojas já começaram a retirar dos locais de venda os produtos do clube.