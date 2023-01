Playoff começam com uma reviravolta para a história

Os playoff da NFL começaram com uma reviravolta que entra já para a história. Foi conseguida pelos Jacksonville Jaguars, depois de terem anulado uma diferença de 27-0 para ganharem por 31-30 aos Los Angeles Chargers.É a terceira maior reviravolta da história do 'post season', apenas atrás dos 32 pontos anulados pelos Buffalo Bills diante dos Houston Oilers (para ganhar por 41-38 em prolongamento, em 1992) e dos 28 pontos recuperados pelos Indianapolis Colts em 2013 para ganhar aos Kansas City Chiefs por 45-44.Com este triunfo os Jacksonville Jaguars avançam no playoff para os Divisional playoffs, onde também já têm lugar os San Francisco 49ers, graças a uma vitória sobre o Seattle Seahawks por 41-23. Este domingo há mais três jogos: Miami Dolphins-Buffalo Bills, New York Giants-Minnesota Vikings e Baltimore Ravens-Cincinnati Bengals.