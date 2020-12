Promessa da NFL dá tiro acidental no próprio quadril e morre aos 19 anos

Ty Jordan, 'running back' da Universidade de Utah, no Texas, e visto como uma das promessas do futebol americano nos Estados Unidos e futura estrela da NFL, morreu na manhã de sábado devido a um tiro disparado por ele próprio que atingiu o quadril. A informação foi avançada pela própria equipa que o jovem, de 19 anos, representava.





De acordo com a imprensa norte-americana, as autoridades confirmaram que na noite de sexta-feira receberam uma chamada que apontava para uma vítima de tiro. Tratava-se de Ty Jordan, que ainda foi transportado ao hospital mas não resistiu.Nos 5 jogos realizados esta época pela Universidade de Utah, Jordan foi o primeiro jogador na história da equipa a ganhar o prémio de 'rookie' ofensivo do ano e também foi distinguido como o segundo melhor jogador de todas as conferências.Nas redes sociais, Kyle Whittingham, treinador da equipa, divulgou uma mensagem sobre a morte do jovem. "Palavras não podem expressar a devastação e dor que a nossa equipa está a sentir ao saber da trágica morte do nosso companheiro de equipa e irmão Ty Jordan. A personalidade e o sorriso de Ty eram contagiosos e ele causou um grande impacto neste curto período em que esteve connosco. Deixa uma marca em cada um de nós e os nossos pensamentos e orações vão para a sua família e amigos. Do fundo do coração, todos nós da família do futebol americano de Utah queremos dizer-te que te amamos, Ty, e que descanses em paz", escreveu o técnico.