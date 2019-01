Rams garantem lugar no Super Bowl... ao pontapé!

Foi de forma absolutamente dramática que os Los Angeles Rams carimbaram o passaporte rumo ao Super Bowl, a finalíssima da NFL. Mesmo a jogar fora de casa, os Rams mostraram toda a sua fibra, mesmo com um arranque de encontro menos bom, mas acabaram por superar os New Orleans Saints (26-23), numa partida que se decidiu no prolongamento... ao pontapé!Até bem perto do final do 2.º período, os Rams estavam a perder por 13-3, antes de se aproximarem dos Saints, sempre liderados por Drew Bress, um dos principais candidatos ao troféu de MVP. O equilíbrio foi nota dominante até final e a diferença só foi feita mesmo no prolongamento. Brees cometeu um raro erro, também fruto da pressão de Dante Fowler Jr., e lançou uma interceção.Ora, os Rams avançaram mais alguns metros no terreno e viram a temporada resumir-se a um field goal do kicker - uma posição tantas vezes colocada de lado pelos fãs norte-americanos - Greg Zuerlein. Foi a 57 jardas dos postes que Zuerlein fez uso do seu pontapé canhão para resolver o encontro e levar a equipa de Los Angeles ao Super Bowl, onde os Rams ficam à espera dos New England Patriots ou Kansas City Chiefs.O quarterback Jared Goff lançou para 297 jardas, um touchdown e uma interceção, enquanto a estrela Todd Gurley, running back, esteve especialmente apagado, com apenas 10 jardas, ainda que tenha marcado um touchdown. No lado dos Saints, as 249 jardas e dois touchdowns de Drew Brees não foram suficientes para garantir o triunfo em casa.Assim, os Rams avançam pela quarta vez para o Super Bowl, sendo que conquistaram o título apenas uma única vez. Aconteceu em 2000, quando os ainda St. Louis Rams bateram os Tennessee Titans (23-16).