Site de conteúdos para adultos quer dar nome ao estádio dos New Orleans Saints

Em vias de perder um acordo de patrocínio que rende anualmente 11 milhões de euros, os New Orleans Saints receberam esta sexta-feira uma inusitada proposta de 'naming sponsor' para o seu estádio, vinda de uma empresa que, curiosamente, pode ser associada a tudo menos... a santos. Falamos do site de conteúdos para adultos Stripchart, que em comunicado anunciou ter colocado em cima da mesa uma proposta de 13,8 milhões de euros anuais para dar nome ao estádio dos Saints, até agora denominado Mercedes-Benz Superdome.





Na sua nota, a Stripchart não teve qualquer problema em fazer até algumas referências de cariz sexual, dando todo um 'tempero' diferente ao anúncio. "Temos estado a analisar as nossas possibilidades para penetrar no mundo dos desportos e acreditamos que esta é uma boa oportunidade para anunciar que avançámos com uma proposta de 13,8 milhões de euros para assumir o 'naming sponsor' do Superdome", pode ler-se no comunicado, que vai mais longe: "Acreditamos que temos em nós algum dos carácter e aptidão dos New Orleans Saints. E como um dos sites líderes em conteúdo para adultos, que conta com mais de 60 milhões de visitantes por mês, sabemos um ou duas coisas sobre ter bons momentos..."De notar que a Mercedes decidiu levar o seu investimento para outras paragens, apostando no patrocínio do estádio dos Atlanta Falcons, que de ora avante se chamará Mercedes-Benz Stadium. Quanto ao Superdome, a partir de julho de 2021 (data em que finaliza o atual acordo) passará a ter novo nome, mas muito dificilmente se chamará Stripchart Superdome como a empresa de conteúdos para adultos desejava...