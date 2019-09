Sports Illustrated revela novo caso de "comportamento impróprio" contra estrela da NHL

A estrela da NHL, Antonio Brown, wide receiver dos New England Patriots, volta às notícias por um caso de agressão sexual, uma semana depois das acusações de Britney Taylor , de 28 anos, ex-treinadora do jogador, terem vindo a público.Segundo revela a 'Sports Illustrated', num exclusivo, uma artista contratada por Brown para pintar um mural em sua casa, também acusa o jogador de futebol americano de "comportamento impróprio".Este alegado caso remonta a junho de 2017 e, segundo a artista, , que pediu o anonimato, logo no primeiro dia de trabalho, Antonio Brown fez alguns avanços, tendo ela ignorado os constantes flertes. No dia seguinte, as alegadas investidas teriam continuado e aumentado de tom, tendo chegado ao ponto do jogador ter aparecido completamente nu, apenas cobrindo os genitais com uma pequena toalha de mão.A vítima diz que se sentiu "incomodada" com aquele "comportamento impróprio", mas que não irá processar o jogador, que entretanto desmentiu a versão da artista.