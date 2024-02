Super Bowl: EA Sports Madden NFL 24 prevê vitória do Kansas City

A EA SPORTS™ celebra o maior momento da temporada 2023 da National Football League (NFL) com uma grande presença em torno da Super Bowl LVIII. Através de uma infinidade de experiências presenciais em Las Vegas, com conteúdo digital e através do jogo EA SPORTS Madden NFL 24, a EA SPORTS™ está diretamente no centro da cultura do futebol americano.





Os fãs podem partilhar a sua reação sobre Madden NFL 24 e escolher os Chiefs para vencer o Super Bowl LVIII na previsão oficial recém-lançada e juntar-se à marca em Las Vegas, juntamente com algumas das maiores marcas da modalidade, ao mesmo tempo que inspiram e capacitam a próxima geração no evento Field the Future, enquanto novos conteúdos e experiências temáticas da Super Bowl estão disponíveis no Madden NFL 24. Este é apenas o começo da diversão do Madden NFL pré Super Bowl.

"Madden NFL é a melhor experiência de futebol americano interativo, e o primeiro Super Bowl em Las Vegas é o fórum perfeito para mostrar a nossa capacidade única de conectar ao desporto, cultura e entretenimento", disse Evan Dexter, VP de Estratégia e Marketing da Marca EA SPORTS Madden NFL. "Mal podemos esperar para celebrar a maior semana do futebol com os nossos fãs, parceiros e família alargada de futebol através de conexão no jogo, experiências no terreno e entretenimento épico."