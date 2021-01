Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs defrontam-se na 55.ª edição do Super Bowl

Estão definidas as equipas que vão lutar pelo título da NFL (liga norte-americana de futebol americano) na 55.ª edição do Super Bowl, marcado para 7 de fevereiro. Os Tampa Bay Buccaneers vão defrontar os campeões em título, Kansas City Chiefs, num duelo que promete ser dos espectaculares dos últimos anos pelo facto de colocar em campo os 'quarterbacks' Tom Brady e Patrick Mahomes.





Na noite de domingo, os Buccaneers foram os primeiros a garantir vaga no Super Bowl deste ano, ao vencerem os Green Bay Packers por 31-26 e conquistarem a Conferência Nacional. Já esta madrugada, os Chiefs derrotaram os Buffalo Bills por 38-24, venceram a Conferência Americana e asseguraram assim a hipótese de renovar o título da NFL.O Super Bowl terá como palco o Raymond James Stadium - em Tampa, no estado da Flórida -, com a curiosidade de o recinto ser a casa habitual dos Tampa Bay Buccaneers. A equipa comandada pelo experiente Tom Brady chega ao jogo decisivo da NFL pela segunda vez na história, depois de em 2002 ter-se sagrado campeã. Já os Chiefs, liderados por Patrick Mahomes, alcançam a final pela quarta vez e perseguem o terceiro título.