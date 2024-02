Tiroteio na festa dos Chiefs: Irmão de Pat Mahomes ajudou autoridades

Jackson Mahomes, irmão de Patrick Mahomes, está a ser muito elogiado nas redes sociais pela ajuda que prestou a quem mais precisava durante o tiroteio que abalou a celebração dos Kansas City Chiefs após a conquista do SuperBowl.

"Não me interessa o que as pessoas possam dizer, mas ganhei um respeito total pelo Jackson Mahomes. Eu e a Ana estávamos escondidas perto dele na Union Station, atrás dos comboios, e vimos que ele estava a tomar conta de uma criança que se tinha perdido dos pais. Estava a acalmar o miúdo e a tentar ajudar as autoridades", escreveu a utilizadora Jess6mami no 'X'.