TMZ: Chris Johnson suspeito de ter mandado matar os dois homens que tentaram assassiná-lo

Chris Johnson é suspeito de ser o mandante da morte dos dois elementos que abateram Dreekius Johnson, amigo da antiga estrela da NFL, durante um tiroteio ocorrido, a 8 de março de 2015, em Orlando, na Florida, no qual Johnson sofreu um ferimento de bala no ombro e do qual recuperou totalmente.













Nos novos documentos, a que a 'TMZ Sports' teve acesso, fontes judiciais não têm dúvidas de que Chris Johnson foi alvo de "uma tentativa de assassinato" por parte de um gangue e que o homem contratado para por fim à vida dos dois atacantes, "a 19 de janeiro" e a "24 de julho de 2016", terá sido Dominic Bolden, a quem o futebolista terá prometido a liderança de uma importante organização de tráfico de droga da Florida, a DTO. De referir que o antigo 'running back' de Tennessee Titans, New York Jets e Arizona Cardinals não está formalmente acusado de qualquer crime, embora, segundo a 'TMZ Sports', existam novos documentos judiciais que dão conta de que o antigo atleta está envolvido na morte dos dois homens, ocorrida em 2016, e para a qual as autoridades norte-americanas não têm ainda explicação.Johnson nega as acusações, recusando a teoria de que terá pago a um elemento de um gangue para 'apagar' os dois elementos que, naquela madrugada, por volta das 4 horas da manhã, dispararam sobre o veículo em que seguia o atleta e o seu amigo.



Johnson, de 34 anos, que ganhou a alcunha de CJ2K, depois de correr mais de 2.000 jardas (2.006) numa só temporada (2009), também é acusado de ajudar nas operações diárias do DTO, mas o registo criminal mostra que, até ao momento, não foi formalmente acusado de envolvimento em qualquer atividade criminosa.



Um representante da antiga estrela da NFL nega de forma veemente todas e quaisquer suspeitas, deixando uma certeza: "Não existe qualquer fundamento para essas acusações".