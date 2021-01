Tom Brady ajuda no triunfo dos Tampa Bay Buccaneers e ainda bate recorde

Tom Brady foi decidivo na vitória dos Tampa Bay Buccaneers diante dos Washington Football Team (31-23), a primeira da equipa da Florida no playoff desde 2003.





O jogador, de 43 anos, bateu também um recorde: tornou-se no quarterback mais velho de sempre (43 anos e 159 dias) a participar num jogo do playoffBrady superou em 51 dias a marca de George Blanda, que datava de 1970.O jogador, casado com a modelo brasileira Giselle Bundchen, soma 31 vitórias no playoff e procura o 7.º triunfo no Super Bowl, que vai disputar-se em Tampa, a 7 de fevereiro.Se conseguir, igualará Peyton Manning, o único jogador até ao momento que o conseguiu por duas equipas diferentes.