Tom Brady apanhado a treinar em parque fechado pelo Covid-19

Tom Brady foi apanhado a desobedecer às recomendações das autoridades e viu a 'mayor' de Tampa Bay denunciá-lo: a estrela da NFL foi apanhado a treinar em local proibido, um parque público que está fechado como medida de contenção de propagação do coronavírus. Tom Brady ignorou os avisos e foi exposto em praça pública.





"Tenho de contar esta história. Não sou de fofocas, e não ouviram isto de mim'", afirmou a 'mayor' Jane Castor durante uma conversa em direto com o 'mayor' de St. Petersburg, Rick Kriseman, na segunda-feira."Os nossos parques estão fechados e, por isso, estamos a fazer patrulhamento para garantir que as pessoas não vão lá praticar desportos. No outro dia, viram uma pessoa a fazer exercício num dos parques. Foram dizer-lhe que estava fechado. Era Tom Brady", revelou.