Tom Brady arrasa mais um recorde

Na altura em que pendurar as botas, Tom Brady vai ser dono de praticamente todos os recordes de quarterbacks na NFL. É que a estrela dos New England Patriots colocou o seu nome em mais um, depois de se tornar no QB com mais touchdowns através do passe na história da principal liga de futebol americano. Frente aos Miami Dolphins, Brady, de 41 anos, atirou mais 3 TD, elevando a contagem para 582, somando a fase regular e os playoffs. Para trás ficou o já retirado Peyton Manning, com 279.

Ainda assim, esse novo recorde de Brady acabou por ficar para segundo plano, uma vez que os Dolphins conseguiram uma enorme surpresa e bateram os Patriots de forma dramática (34-33). A equipa da Florida estava a perder por 33-28 a 7 segundos do fim e com a bola na linha das 31 jardas. Era preciso um autêntico milagre para alcançar o touchdown e aconteceu mesmo, com uma série de passes laterais – nada comuns na NFL – a culminarem com o TD de Kenyan Drake.

Para a história fica o ‘Milagre de Miami’, como já está a tornar-se conhecida a jogada da vitória dos Dolphins, mas também o recorde de Brady, que tem uma série de outras marcas no seu nome. Por exemplo, o QB já tem 232 vitórias, 5 títulos conquistados, 8 Super Bowls disputados na carreira e mais jardas através do passe. Tudo máximos históricos!