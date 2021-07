Tom Brady faz piada sobre Donald Trump durante visita à Casa Branca

Os Tampa Bay Buccaneers visitaram a Casa Branca com o intuito de festejar a vitória do Super Bowl do início deste ano. Durante a cerimónia, Joe Biden elogiou os jogadores pela perseverança numa época difícil. "Criaram memórias que ajudaram os cidadãos a seguir em frente e a acreditar que conseguimos voltar ao normal. E fizeram-no em equipa", disse o Presidente.





Tudo correu sem sobressaltos até Tom Brady fazer piadas sobre Donald Trump, ex-Presidente, uma atitude estranha uma vez que os dois são amigos de longa data. Leia o artigo na íntegra na MUST