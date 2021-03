Tom Brady renova mais um ano pelos Buccaneers

Tom Brady renovou contrato por mais uma temporada com os Tampa Bay Buccaneers esta sexta-feira. O quarterback, de 43 anos, utilizou as redes sociais para celebrar o momento e garantir que pensa no 8º Superbowl. Depois de ter chegado em 2020, após 20 anos ao serviço dos New England Patriots, Brady conduziu os Buccaneers ao título da NFL, após um triunfo tranquilo frente aos Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes. A conquista colocou um ponto final no jejum de 18 anos da franquia, numa partida que foi a 14ª presença de Brady no jogo decisivo. Foi ainda eleito o MVP do encontro.





In pursuit of 8...LFG @Buccaneers we’re keeping the band together pic.twitter.com/49zUwS5l3D — Tom Brady (@TomBrady) March 12, 2021

A renovação de contrato com os Buccaneers foi 'peculiar': Brady assinou um contrato válido por quatro temporadas para permitir à franquia margem financeira para manter as restantes estrelas da equipa da Flórida e não atingir o teto salarial definido pela NFL.