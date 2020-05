Tom Brady também vai ter documentário

O documentário ‘The Last Dance’ sobre Michael Jordan e os Chicaco Bulls foi um sucesso com mais de 23 milhões de visualizações e a ESPN prepara-se para repetir a receita. O canal norte-americano de desporto vai lançar uma série documental de nove episódios, em 2021, sobre a estrela de futebol americano Tom Brady, quarterback de 42 anos que se transferiu em março para os Tampa Bay Buccaneers, depois de 20 épocas ao serviço dos New England Patriots.

O primeiro trailer da série ‘Man in the Arena’ [‘Homem na Arena’] já foi lançado. O documentário vai incidir sobre as nove finais da NFL em que o jogador marcou presença. Tom Brady venceu seis delas, um recorde absoluto da NFL, que eleva o veterano quarterback para o estatuto dos melhores de sempre. "Enquanto a minha jornada no futebol americano ainda não terminou, estou entusiasmado por partilhar a minha vida durante nove temporadas do Super Bowl, enquanto continuo a ser o ‘Homem na Arena’ em busca da décima", afirmou o jogador.

Ao contrário de Michael Jordan, que entrou na NBA já com o estatuto de estrela, Brady foi a 199ª escolha do draft de 2000 da NFL, tendo conseguido passar de um jogador sem grandes expectativas nele depositadas para um dos melhores atletas da História.