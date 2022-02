Tom Brady termina carreira recheada de recordes

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tom Brady (@tombrady)

Tom Brady anunciou, esta terça-feira, que vai pôs fim a uma carreira de 22 anos. Numa longa mensagem publicada nas redes sociais, o quarterback norte-americano que representava os Tampa Bay Buccaneers e que atuou durante mais de 20 anos ao mais alto nível deixou várias dedicatórias, frisando que está na altura de "focar o tempo e energia em outras coisas que valham a pena"."Sempre acreditei que o futebol americano era um desporto em que se não houvesse 100% de entrega não se iria a lado nenhum. Dei o meu máximo nestes últimos 22 anos. Isto é difícil de escrever, mas vamos lá: vou deixar de ter esta entrega competitiva. Amei todos os segundos da minha carreira na NFL, mas está na altura de focar o meu tempo e energia em outras coisas que valham a pena", começou por dizer Brady, que garantiu que esta decisão vem de "muita reflexão"."Nestas últimas semanas tenho pensado muito e feito perguntas muito difíceis a mim mesmo. Tenho tanto orgulho de tudo o que alcançámos juntos. Os meus colegas de equipa, treinadores, adversários e fãs merecem receber 100% de mim, mas neste momento é melhor deixar o campo para a próxima geração de atletas dedicados e focados".O norte-americano deixou ainda várias mensagens importantes com vários destinatários: aos seus colegas de equipa, aos adeptos, à cidade de Tampa, à família Glazer (proprietária da equipa), aos treinadores, a todo o staff com que trabalhou e à sua família.Brady passou 20 anos nos New England Patriots, tendo nesse período conquistado seis 'Super Bowls'. Em 2020 assinou pelos Tampa Bay Buccaneers e nesse mesmo ano conquistou o seu sétimo anel de campeão.O último jogo de Brady foi em 24 de janeiro, na derrota com os Los Angeles Rams (30-27), mas meias-finais de conferência.O norte-americano despede-se da modalidade como o jogador com mais campeonatos e com vários recordes, incluindo mais vitórias (277) e mais passes para 'touchdown' (707).Brady sozinho tem mais 'Super Bowls' que qualquer equipa e foi cinco vezes eleito o melhor jogador da final, também um recorde.