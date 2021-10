Tom Brady volta a 'casa' e bate recorde no triunfo dos Buccaneers sobre os Patriots

O encontro da 4ª jornada da fase regular da NFL, entre New England Patriots e Tampa Bay Buccaneers, gerava enorme expectativa em todos os amantes do futebol americano. Afinal de contas, marcava o regresso de Tom Brady ao Gillette Stadium, casa da franquia que o mítico quarterback representou ao longo de 20 temporadas, entre 2000 e 2019, e pela qual conquistou os seus 6 primeiros títulos do Super Bowl - já este ano, em fevereiro, alcançou o 7º anel pelos Buccaneers, na vitória sobre os Kansas City Chiefs.





E o reencontro de Tom Brady com a antiga equipa - e também com o veterano treinador Bill Belichick - não poderia ter corrido melhor ao jogador de 44 anos, que recebeu uma forte ovação dos milhares de adeptos dos Patriots no momento da entrada em campo.Além da sua equipa ter ganho a partida, por 19-17, o quarterback estabeleceu um novo recorde da NFL logo no primeiro quarto: tornou-se no jogador com mais jardas aéreas conquistadas em passe na história da liga (80560), superando a anterior marca (80.358) que pertencia a Drew Brees, quarterback que começou a carreira nos San Diego Chargers e notabilizou-se ao serviço dos New Orleans Saints.