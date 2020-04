Tom Brady volta a fazer das suas: agora entrou na casa errada...

Os primeiros tempos de Tom Brady em Tampa não estão a ser propriamente fáceis. Depois de ter sido notícia ao ser apanhado a furar o período de quarentena para treinar num parque - algo que lhe valeu duras críticas à escala nacional -, sabe-se agora que, ainda antes de ter assinado contrato com os Buccaneers, protagonizou um episódio insólito que envolveu a entrada em casa de um estranho... como se nada fosse. A cena, relatada pelo dono da habitação ao TMZ Sports, aconteceu no dia 7, quando Brady tinha encontro marcado com Byron Leftwich (coordenador ofensivo da equipa) na casa deste. O problema foi que se enganou na porta e entrou à confiança no sítio errado.





Trespassing in parks, breaking and entering... Just making myself at home in Tompa Bay! https://t.co/zfm5q9zhz6 — Tom Brady (@TomBrady) April 23, 2020

"Estava aqui [na cozinha] e de repente vejo um grandalhão a entrar em minha casa. Nem olhou para mim. Pousou os seus sacos no chão e depois olhou-me e nunca mais me vou esquecer da expressão que fez. Virou-se para mim: 'estou na casa errada?'. Depois disso pediu-me desculpa, pegou nos seus sacos e foi-se embora. Nunca vi ninguém a sair de casa tão rápido", atirou David Kramer, que provavelmente nem teve tempo para pedir um autógrafo à nova estrela da equipa da cidade.A situação até valeu um 'tweet' em jeito irónico do própro Brady. "Primeiro entro em parques que estão fechados; depois invado uma casa... Já me estou a habituar a Tampa Bay", atirou o craque de 42 anos.