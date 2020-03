Treinador dos New Orleans Saints infetado com coronavírus

O técnico do New Orleans Saints, Sean Payton, confirmou à ESPN que está infectado com o coronavírus. É o primeiro caso conhecido na NFL, a liga profissional de futebol americano.





O técnico foi sujeito a um teste na segunda-feira, apenas por precaução, uma vez que apresentou sinais de fadiga no fim-de-semana. Payton afirmou que vai debelar a doença em casa, em isolamento, e garante que até ao momento não teve febre ou tosse."Tenho sorte de pertencer à minoria, sem os efeitos colaterais graves que alguns têm. Tenho sorte. Os mais jovens acham que conseguem lidar bem com a doença, mas o problema é que podem transmitir a outras pessoas mais debilitadas. É muito importante que cada um faça a sua parte para evitar o contagio", disse o antigo jogador de futebol americano.Sean Payton é treinador dos New Orleans Saints desde 2006 e conta no currículo com uma vitória no Superbowl.