Três treinadores sem máscara: NFL aplica multas de mais de um milhão de dólares

A NFL multou três treinadores e as respetivas equipas em mais de um milhão de dólares (cerca de 895 mil euros) por não terem sido respeitados os protocolos de prevenção da covid-19 implementados pela Liga. A notícia é avançada pela ESPN.





Vic Fangio, dos Denver Broncos, Pete Carroll, dos Seattle Seahawks, Kyle Shanahan, dos San Francisco 49ers, foram punidos em 100 mil dólares cada (85 mil euros), e as respetivas equipas em 250 mil dólares (213 mil euros) por não terem usado máscara nos jogos.A Liga tinha enviado uma informação a todas as equipas reforçando a obrigatoriedade de os técnicos usarem máscaras durante as partidas, ameaçando com duras sanções disciplinares para quem não cumprisse as regras.Mas as multas não devem ficar por aqui pois tem havido mais treinadores a desrespeitar as orientações da NFL. Alguns não usam a máscara, outros colocam-na no queixo ou no pescoço...