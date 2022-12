Vikings fazem história na NFL com uma reviravolta nunca vista

Quando esta madrugada o marcador do Indianapolis Colts-Minnesota Vikings chegou aos 33-0 favoráveis à equipa da casa, poucos estariam a prever aquilo que se seguiria. Afinal de contas, ao cabo de dois parciais, a equipa da casa estava num controlo absoluto da operação e parecia embalada para a vitória. O problema foi o que se seguiu, com os Vikings a conseguirem uma reviravolta para a história. Recuperaram os 33 pontos de desvantagem e forçaram o prolongamento, vencendo no tempo extra por 39-36.Na segunda parte ainda permitiram que os Colts fizessem 3 pontos, mas conseguiram o tal empate com uns impressionantes 36 pontos - com cinco touchdowns -, 22 deles no derradeiro parcial. Com tudo empatado a 36-36 no final do tempo regulamentar, completariam a reviravolta para vitória com 3 pontos decisivos no prolongamento.Feitas as contas, os Vikings conseguem a maior reviravolta de sempre da NFL, superando o anterior registo dos Buffalo Bills, que em 1993 anularam uma diferença de 32 pontos diante dos Houston Oilers para vencer.