25.ª edição do Portugal O' Meeting leva 2.400 atletas de 35 países ao litoral alentejano

O COALA (Clube de Orientação e Aventura do Litoral Alentejano), em parceria com a ADFA (Associação dos Deficientes das Forças Armadas), Federação Portuguesa de Orientação e os Municípios de Sines e Santiago do Cacém, organizam o Portugal O' Meeting 2020, prova rainda de Orientação Nacional, de 20 a 25 de fevereiro.





O evento de orientação pedestre, integrado no Ranking da Federação Internacional de Orientação (IOF) e no Ranking da Taça de Portugal Vitalis da Federação Portuguesa de Orientação, leva, na sua 25.ª edição, 2.400 atletas de 35 países ao litoral alentejano, sendo esperados seis eventos competitivos e ainda dois eventos de treinos, nos Municípios de Santiago do Cacém e Sines.Finlândia (306), Suécia (236), França (206), Suíça (156), Noruega (155), Espanha (155) e Reino Unido (144) são as delegações internacionais com maior número de participantes.