Artur Mendonça e Marisa Costa conquistam prata e ouro no Europeu de Orientação em BTT

Marisa Costa é a nova campeã da Europa de distância média em Juniores. A atleta de Tomar que representa o BTT Loulé/Elvis cumpriu o percurso de 12 Km, com desnível de 230 metros, no tempo de 33 minutos e 54 segundos, deixando a checa Lucie Nedomlelova em segundo lugar, a 2 minutos e 24 segundos, e a russa Ekaterina Landgrafa em terceiro a 2 minutos e 51 segundos.





Marisa Costa já tinha conseguido a medalha de prata por duas vezes em Campeonatos da Europa de jovens e juniores, assim como o bronze na Taça do Mundo em elite, tendo sido esta a sua estreia na conquista do ouro.Artur Mendonça foi a grande revelação dos campeonatos ao conseguir a medalha de prata no escalão de juvenis (M17) a dezasseis segundos da medalha de ouro, conquistada pelo russo Yaroslav Shvedov.Nos escalões de elite as vitórias foram para a Suiça em Masculinos e Dinamarca em femininos, com as melhores classificações portuguesas a serem alcançadas por Ana Filipa Silva, em 19º Lugar, e João Ferreira, na 27ª posição.1ª Marisa Costa – POR – 33:542ª Lucie Nedomlelova – CZE – 36:183ª Ekaterina Landgrafa – RUS – 36:451º Bartosz Niebielski – POL – 40:452ª martej Turma - CZE – 41:103ª Mikkel Noergaard – NOR – 41:221ª Gertrud Madsen - DEN - 24:422ª Iris Pecorari - ITA – 27:483ª Maria Kuprianova - RUS – 28:101º Yaroslav Shvedov – RUS – 27:002º Artur Mendonça – POR – 27:163º Nicolas Gonzales – ESP – 28:151º Simon Braendli – SUI – 27:002º Grigoru Medvedv – RUS – 27:163º Vojtech Stransky – CZE – 28:15...27º João Ferreira - POR - 52:3528º Davide Machado - POR - 52:4032º Paul Roothans - POR - 53:4343º Guilherme Marques - POR - 59:1449º Luís Barreiro - POR - 66:4351º João Pastagem - POR - 79:141ª Nikoline Splittorff - DEN - 44:452ª Gabriela Andrasiuniene - LUT – 45:113ª Camila Soegaard - DEN – 45:28...19ª Ana Filipa Silva - POR - 52:39