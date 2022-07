Campeonato do Mundo de Juniores junta atletas de 37 países em Aguiar da Beira

Cerca de 400 atletas em representação de 37 países estão inscritos no Campeonato do Mundo de Juniores de Orientação, que começa no domingo, em Aguiar da Beira, no distrito da Guarda.



"Até ao momento, para esta prova, estão inscritos cerca de 400 atletas de 37 países diferentes", referiu o município de Aguiar da Beira, em comunicado enviado à agência Lusa.

O Campeonato do Mundo de Juniores de Orientação (JWOC, na sigla em inglês) começa no domingo e decorre até ao dia 16. Segundo a organização do evento desportivo, a par do JWOC será realizada uma prova para os acompanhantes e espetadores, denominada JWOC TOUR.

O município "tem recebido diversas provas nacionais e internacionais ao longo dos anos" e, este ano, "o concelho de Aguiar da Beira vai ser palco de um grandioso evento nunca antes realizado em Portugal". "Para a realização deste evento, em muito contribuiu o reconhecimento das nossas condições, como sendo das melhores do mundo para a prática deste desporto, seja a morfologia dos terrenos, as condições climatéricas ou a cartografia já produzida para a realização das provas", justificou a autarquia.

Com a realização do campeonato, "o nome de Aguiar da Beira será levado a vários cantos do mundo". "Pela importância, no contexto da modalidade a nível mundial, vamos certamente promover o que de melhor temos no concelho, demonstrando a qualidade da oferta de um produto turístico com enorme potencial", acrescentou.

A organização apontou que as freguesias de Carapito e de Pinheiro (Quinta das Lameiras) "possuem condições de excelência para a prática deste desporto" e irão receber as etapas do Campeonato do Mundo de Juniores de Orientação.

A cerimónia de abertura do JWOC está marcada para as 16:40 de domingo, em Aguiar da Beira. Na segunda-feira, Carapito contará com uma prova de 'sprint', uma prova urbana que passará pelo meio da povoação (08:30).

No mesmo dia decorrerá também a prova dedicada aos acompanhantes/espetadores, que terá lugar entre as 13:30 e as 16 horas.

No dia seguinte, será realizada uma prova de distância longa que começará em Eirado e terminará em Carapito (08:00).

O dia 13 será de descanso dos atletas e, a 14, na Quinta das Lameiras (09:00), realiza-se o primeiro dia de prova de qualificação, "onde apenas 60 atletas serão qualificados para a prova do dia seguinte que será a final (prova média) [08:30]".

"O dia 16 de julho estará reservado à prova de estafetas [08:30] e também à cerimónia de encerramento deste grandioso Campeonato".

Durante o período em que decorrem as provas, a organização convida "todas as pessoas a acompanhar as mesmas, seja nas ruas, ou nas arenas, que são os locais onde se pode assistir às provas através de ecrã gigante e também escutar a narração que será feita, ao vivo, de cada etapa".

O município de Aguiar da Beira, "sabendo da necessidade de desenvolver medidas para afirmação de identidade e valorização turística e económica do concelho", informou que "decidiu conjugar e potenciar os seus recursos", estabelecendo "uma ligação entre o turismo e o desporto de Orientação".