Clube de Orientação do Minho em destaque na Porto City Race

Realizou-se este sábado o Sprint Pavilhão da água, segunda etapa da Porto City Race 2021, com o Clube de Orientação do Minho (Braga) em plano de destaque, ao conseguir a vitória em masculinos e femininos no escalão principal, através de João Novo e Tânia Covas Costa.





Porto City Race by Night:

Sprint Pavilhão da Água:

Orientação adaptada:

A nível individual, a atleta bracarense Tânia Covas Costa e Raquel Ferreira do GD4C são, até agora, as estrela da competição no sector feminino, ao conseguirem uma vitória cada. Em Masculinos, Rafael Miguel, do Oriestarreja, e João Novo, do clube de Orientação do Minho, repartiram as vitórias nas duas etapas do evento.Na noite anterior as freguesias de Ramalde e Aldoar fizeram a estreia no evento, com passagem por todos os seus bairros sociais, urbanizações e escolas na já famosa Porto City race by Night. Orientistas de oito países marcam presença na prova rainha dos City Races Portugueses, que hoje teve a inclusão em destaque, com a realização da 3ª etapa da Taça de Portugal de Orientação adaptada e que contou com 28 participantes de várias delegações da região norte.Amanhã realiza-se o evento principal no parque das Águas, denominado "Planeta água" e pontuável para o circuito nacional Portugal City Race.Seniores Femininos:1ª Tânia Covas, .COM - 38:382ª Susana Almeida , COV - 43:183ª Raquel Ferreira, GD4C - 44:18Seniores Masculinos:1º Rafael Miguel, Oriestarreja - 34:592º João Novo, . COM - 35:113º Sérgio Duarte, .COM - 39:34Seniores Masculinos:1 João Novo, .COM - 20:342 Rafael Miguel, Oriestarreja - 20:363 Sérgio Duarte, .COM - 22:29Seniores Femininos:1ª Raquel Ferreira, GD4C - 28:292ª Tânia Covas, .COM - 29:023ª Inês Aires, Oriestarreja - 33:50Masculinos:1º Domingos Oliveira - Clube Gaia - 08:332º Carlos Costa, Clube Gaia - 09:543º Rui Parauta, Clube Gaia - 10:11Femininos:1º Raquel Cerqueira, Clube Gaia - 08:522ª Ana Ramos, Mapadi - 11:363ª Maria Amador, Cercivar - 12:40