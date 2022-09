Coimbra City Race prevê 200 participantes a 18 de setembro

Cerca de 200 participantes são esperados no Coimbra City Race, um evento de Orientação que se realiza no dia 18 e que é pontuável para o circuito nacional, disse esta quinta-feira fonte da organização.

"As inscrições para os escalões de competição decorrem até dia 12 de setembro e esperamos atingir os 200. Gostaríamos de ter muito mais, mas temos vindo a denotar que o retorno à atividade competitiva está a ser mais demorada do que o expectável", revelou a presidente da Associação Desportiva do Mondego, Susana Reis.

O Coimbra City Race é um evento de Orientação, organizado pela Associação Desportiva do Mondego, em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra.

O circuito Portugal City Race contempla este ano 16 etapas, cabendo a Coimbra acolher a 11.ª etapa, que conta, até ao momento, com inscritos de "três nacionalidades".

Durante a conferência de imprensa de apresentação do Coimbra City Race, que decorreu ao final da manhã de hoje, o diretor técnico do evento, Rui Mora, informou que o ponto de partida será no jardim da Praça dos Heróis do Ultramar, junto ao Pavilhão Mário Mexia, às 10:00.

Os atletas terão pontos de controle em várias zonas emblemáticas da cidade, entre os quais o Penedo da Saudade, Almedina, Quebra Costas e Sé Velha. "O evento terá nove percursos diferentes para 17 escalões. Três destes escalões são abertos a quem se quiser inscrever, quer seja conhecedor da modalidade ou não, ou com idades dos 8 aos 80 anos", indicou.

Munidos de uma bússola, um chip e um mapa, os atletas poderão percorrer percursos entre os dois e os nove quilómetros, sendo que alguns percursos chegam a ter 29 pontos de controle, colocados em lugares estratégicos.

Da parte da tarde, o ponto de encontro para a orientação de precisão, onde a capacidade física é secundarizada, será no Jardim da Sereia, por volta das 16:00.

Durante a apresentação do Coimbra City Race, o vereador do Desporto da Câmara Municipal de Coimbra, Carlos Lopes, destacou que este é um evento que já devia ter ocorrido em março de 2020, mas que tinha sido cancelado por causa da pandemia. "É uma oportunidade de o Município continuar a aposta que tem feito, nos últimos tempos, no desporto ligado ao ambiente, com características importantes do ponto de vista da atração turística, cultural e social. A atividade económica e o desporto, como sabem, têm tido, nos últimos tempos, um efeito polarizador que queremos manter", referiu.

Na sua intervenção, o autarca evidenciou que esta é mais uma oportunidade de levar a Coimbra atletas de todo no país e estrangeiro. "Já vi inscrições de Espanha e França para esta prova. É uma oportunidade para todas as pessoas participarem, dos mais novos aos mais velhos, enquadrando-se na perspetiva que temos e queremos que seja o desenvolvimento desportivo em Coimbra", concluiu.