Coimbra volta a ser palco de um evento do Portugal City Race

Coimbra irá receber a 10.ª etapa do circuito nacional Portugal City Race no próximo dia 18 de Setembro.Coimbra City Race, é um evento de Orientação pedestre urbano, organizado pela Associação Desportiva do Mondego, em parceria com a Federação Portuguesa de Orientação e a Câmara Municipal de Coimbra.O evento irá proporcionar aos participantes, (re)descobrirem a cidade na ótica da orientação, permitindo visitarem as principais artérias históricas da cidade.Do penedo da saudade, passando pelo quebra costas até ao jardim da sereia, o evento com o epicentro marcado junto ao pavilhão Mário Mexia promete um conjunto de percursos onde o desafio será uma constante, como garante a organização.Porto City Race 22022-10-02Águeda City Race 2022-10-22Anadia City RAce 2022-10-23Abrantes City Race 2022-11-13Loulé City Race 2022-11-27