Competições suspensas levam portal noruguês a promover treino online de Orientação

Num momento em que as provas e principais atividades de Orientação estão suspensas até ao final do mês de abril, pela Federação Portuguesa de Orientação, face ao surto do novo coronavírus, o mesmo acontece um pouco por todo o mundo, leva a que os orientistas procurem outras alternativas para manter a astúcia via online.





É o caso do mais popular Portal de Orientação, o World of O, que prolongou a sua rubrica de Natal (Route to O Christmas) e criou a Route to Season 2020, de modo a proporcionar as orientistas treinar as escolhas e melhores opções entre os mais diversos percursos em eventos realizados durante o último ano e até os eventos cancelados já me 2020, através de um desenho num webroute da plataforma.O desafio lançado esta segunda-feira baseava-se no percurso de Elite da Blodslitet 2019 que, em outubro, recebeu milhares de participantes em Trondalen, na Noruega.