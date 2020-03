Europeu e Taça do Mundo de orientação em BTT adiados para outubro

A Federação Portuguesa de Orientação viu esta terça-feira ser aprovada pela federação internacional da modalidade o adiamento do Europeu e da primeira ronda da Taça do Mundo de orientação em BTT, ambas em Loulé, devido à pandemia de Covid-19.

"Devido à situação criada pela pandemia do Covid-19, foram cancelados até 31 de maio todos os eventos sob a égide da Federação Internacional de Orientação", informa o comunicado divulgado hoje pela federação lusa, revelando ter sido aprovada a realização do Campeonato da Europa e a primeira ronda da Taça do Mundo de orientação em BTT no período de 02 a 07 de outubro, em Loulé.

Loulé iria receber, inicialmente, os dois eventos de topo de orientação em BTT entre 12 e 17 de maio.